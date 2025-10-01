Саясат Нұрбек: Қазақстан ЖИ саласында кешенді кадр даярлау жүйесін қалыптастырып жатыр

Жасанды интеллектті дамыту жөніндегі кеңестің алғашқы отырысында ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Қазақстанда қажетті адами капиталды қамтамасыз ету және әлемдегі ЖИ білімдерді енгізетін алғашқы орталықтардың біріне айналу үшін кешенді кадр даярлау жүйесі қалыптасып жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, министрліктің стратегиясы бес негізгі бағытқа негізделген, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Институционалдық және академиялық база
Жасанды интеллект бойынша курстар мемлекеттік және жекеменшік университеттердің барлық студенттері үшін міндетті болды. Білім беру стандарттары мен біліктілік талаптары қайта қаралды, ЖИ бойынша жоғары оқу орындары арасындағы бірыңғай стандарттар енгізілді, ал барлық университеттер этикалық нұсқаулықтарды қабылдады.
Біз оқу жылының соңына дейін 100% оқытушыны ЖИ саласында оқытуды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда 54%, яғни 20 мыңнан астам адам курстарды аяқтады, — деді министр.
Серіктестіктерді дамыту
Қазақстан аймақтық академиялық хабқа айналуда: елде шетелдің 40 жетекші университетінің филиалдары жұмыс істейді. Олардың көбі ЖИ, киберқауіпсіздік, деректер ғылымы және машиналық оқыту бағдарламаларын ұсынады. Жыл сайын “Болашақ” бағдарламасы аясында ғылыми зерттеулерге 100 грант бөлінеді.
Кадрларды жаппай даярлау
AI SANA бағдарламасы іске қосылды. Оның алғашқы кезеңінде 442 мыңнан астам студент жасанды интеллекттің базалық дағдыларын меңгерді. Бұл барлық бакалаврлардың 70%-ын құрайды. Жыл соңына дейін қамтуды 100%-ға жеткізу жоспарлануда. Екінші кезеңде 100 мың студент ЖИ-кәсіпкерлік бойынша оқудан өтеді, одан кейін стартаптарды инкубациялау және акселерациялау бағдарламалары жүзеге асырылады.
Жыл сайын жүйе 100 мыңнан астам стартап шығарады, және біз Кеңес мүшелерін осы әлеуетті пайдалануға шақырамыз, – деді министр.
Инфрақұрылым және зерттеу базасы
Өңірлік жоғары оқу орындарында ЖИ бойынша 20 мамандандырылған орталық пен зертхана құрылып жатыр. Барлық жетекші университеттерге M-Cloud суперкомпьютерін пайдалануға квота беріледі, бұл гранттық зерттеулер үшін міндетті талапқа айналады.
Ұлттық тілдік модельдер
Қазақ тілінің ұлттық корпусы жасалып жатыр. Оның негізінде 6 млрд токеннен тұратын деректер жинақталды. Осы деректердің негізінде KazLLM атты алғашқы қазақстандық тілдік модель әзірленіп, қоғамдық пайдалануға қолжетімді болды.
Бұл көптеген институттардың көпдеңгейлі жұмысы, оның мақсаты – тұрақты реттеу жүйесін құру, серіктестіктерді дамыту және отандық тілдік модельдерді қалыптастыру, - деп атап өтті Саясат Нұрбек.