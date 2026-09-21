Санжар Әділов аралас жекпе-жектен Азия ойындарының қола жүлдегері атанды
XX жазғы Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады.
21 Қыркүйек 2026, 08:10
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21 Қыркүйек 2026, 08:1021 Қыркүйек 2026, 08:10
78Фото: Туризм және спорт министрлігі
Қазақстан құрамасының өкілі Санжар Әділов Аичи-Нагояда өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында аралас жекпе-жектен қола жүлде иеленді.
65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінің (дәстүрлі стиль) жартылай финалында Санжар Әділов Тәжікстан өкілі Отабек Раджабовпен кездесті. Қазақстандық спортшы қарсыласына 0:3 есебімен есе жіберіп, жарысты қола жүлдемен аяқтады.
Сондай-ақ Қазақстан құрамасынан Еркінғали Бүркіталин (-77 кг, дәстүрлі стиль) мен Қадырбек Шинбаев (-71 кг, заманауи стиль) жартылай финалда сынға түседі.
XX жазғы Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады. Қазақстан құрамасының 558 спортшысы 35 спорт түрінен жүлдеге таласып жатыр.
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