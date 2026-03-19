Рудныйда мұз астына түсіп кеткен екі балықшы құтқарылды
Балықшыларға алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, жедел жәрдем қызметі арқылы Рудный қалалық ауруханасына жеткізілді.
Бүгiн 2026, 07:57
56Фото: istockphoto
Балық аулаймыз деп оқыста жарылған мұздың астына тгүсіп кеткен екі қостанайлық азаматты жергілікті ТЖМ қызметкерлері аман-есен құтқарып қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Оқыс оқиға кешкі уақытта Қостанай облысының Рудный қаласынан 10 шақырым жерде орналасқан Сергеев су қоймасында болған. Мұз үстімен жүрген екі ер адам суға түсіп кеткен.
Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар мен полиция қызметкерлері уақыт күттірмей құтқару жұмыстарына кіріскен.
Қызметтердің үйлесімді әрекетінің арқасында екі балықшы да құтқарылды. Оларға алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, жедел жәрдем қызметі арқылы Рудный қалалық ауруханасына жеткізілді.
ТЖМ көктем мезгілінде мұздың беріктігі төмендеп, аса қауіпті болатынын кезекті мәрте ескертеді. Күн жылынып келе жатқан қазіргі таңда мұз үстінде жүру өмірге қауіп төндіреді.
Ең оқылған:
- Атырау облысындағы отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
- Биыл 30 тамызда қазақстандықтар демала ма? – Еңбек министрлігі жауап берді
- Рөлде ешкім жоқ: Астанада жүргізушісіз қозғалған көлік жол апатын тудырды
- Алматыда Санжар Боқаев ұсталды
- Ұлттық киім – тренд: Жас дизайнерлер қандай бағыт ұсынып жүр?