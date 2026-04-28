Ришат Хайбуллин 2026 жылғы жағажайдағы Азиаданың қола жүлдегері атанды
Қазақстандық спортшы Ришат Хайбуллин Қытайдың Санья қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы жағажайдағы Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды.
Кеше 2026, 23:44
БӨЛІСУ
81Фото: olympic.kz
Отандасымыз спорттық құзға өрмелеуден жекелей сында сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
1/8 финалда Ришат командаласы Дамир Тоқтаровты жарыс жолынан шығарды. Одан кейін ширек финалда қытайлық Цзян Гуоны жеңді.
Жартылай финалда индонезиялық Робби Аль Хильмиден жеңілген Хайбуллин қола медаль үшін өткен сайыста Қытай өкілі Шоухон Чудан басым түсті. Спортшы 4.81 секунд уақыт нәтижесін тіркеп, жүлдегерлер қатарына енді.
