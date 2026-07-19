Римде мыңдаған әскери қызметкер наразылыққа шықты
Наразылыққа Libera Rappresentanza dei Militari (LRM) әскери ұйымы мен басқа да кәсіподақ бірлестіктерінің өкілдері қатысты.
Италия астанасы Римде мыңдаған әскери қызметкер мен құқық қорғау органдарының өкілдері жаппай наразылық акциясын өткізіп, қызмет жағдайын жақсартуды және әлеуметтік кепілдіктерді күшейтуді талап етті.
Шеру Республика алаңынан басталып, қала орталығы арқылы Эсквилино алаңына дейін жалғасты. Акцияға қатысушылар үкіметтен еңбекақыны көтеруді, зейнетақы жүйесін реформалауды және әскери қызметкерлердің құқықтарын қорғауды талап етті.
Наразылыққа Libera Rappresentanza dei Militari (LRM) әскери ұйымы мен басқа да кәсіподақ бірлестіктерінің өкілдері қатысты.
Наразылардың негізгі талаптары:
- жалақыны өмір сүру құнының өсуіне сай арттыру;
- әскери зейнетақы жүйесін реформалау;
- армияны қосымша қаржыландыру;
- әскери қызметкерлердің әлеуметтік және құқықтық кепілдіктерін кеңейту.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі қолдау шаралары әскери қызметкерлердің нақты қажеттіліктеріне сай келмейді. Олар үкіметпен жұмысты жалғастырып, нақты шешімдердің қабылдануына қол жеткізуге ниетті екенін мәлімдеді.
Ұйым өкілдерінің пікірінше, акцияға мыңдаған адамның қатысуы қорғаныс саласы қызметкерлері арасындағы мәселелердің ауқымды екенін және олардың биліктен нақты іс-қимыл күтетінін көрсетті.