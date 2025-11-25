Рейске кешіккен жолаушылар ұшақтың соңынан жүгіріп, қауіпті әрекет жасады

Кельн/Бонн әуежайында екі жолаушы ұшақты қуалап ұшу жолына шығып кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Geo News-ке сілтеме жасап.
Кешкі уақытта Бухарестке ұшатын Wizz Air рейсіне тіркелуді өткізіп алған екі жолаушы ұшу жолына шығып, ұшақты қуалауға тырысқан.
Олар шұғыл дабыл құрылғысын сындырған және қауіпсіз есікті ашып, ұшу алаңына шығып кеткен.
Ұшу алаңында олар қозғалтқыштары қосылған Airbus A321 ұшағына қарай жүгіріп, пилотқа қолдарын көтеріп, сигнал беруге тырысқан.
Әуежай қызметкерлері бұл оқиғаға дереу араласып, ер адамдарды ұстады. Олар полицияға тапсырылды.
Әуежай қызметкерлері қауіпсіздік бұзылмағанын және ұшу операцияларының кедергісіз жалғасқанын айтты. Рейс аздаған кідірістен кейін ұшып, Бухарестке уақытынан бұрын жеткен.
Басылымның жазуынша, Германия полициясы екі адамға қатысты ұшу алаңына заңсыз кіру фактісі бойынша іс қозғаған.
Әуе қауіпсіздігі заңын бұзу бойынша тергеу жүргізілуде.