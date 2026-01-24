Республикалық 6 тасжолда дизельмен жүретін көліктердің қозғалысы шектелді

"ҚазАвтоЖол" мәліметінше, Ақмола облысында ауа температурасының минус 30 градусқа дейін төмендеуіне байланысты сағат 21:00-ден бастап дизельді және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шектеу келесі автожол учаскелерінде енгізілді:
Көкшетау – Рузаевка (0–61 км) – Көкшетау қаласынан Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін, 61 км
Көкшетау – Кішкенекөл (2–50 км) – Көкшетау қаласынан Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін, 48 км
Қостанай – Әулиекөл – Сұрған (232–260 км) – Қостанай облысының шекарасынан Сұрған кентіне дейін, 28 км
Жезқазған – Арқалық – Петропавл (377–595 км) – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасынан Қостанай облысының шекарасына дейін, 218 км
Астана – Петропавл (304–341 км) – Көкшетау қаласынан Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін, 37 км
Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай (856–917 км) – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасынан Жақсы кентіне дейін, 61 км.
