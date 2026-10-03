Ресейде шахта жарылып, бір адам қаза тапты
Тау жыныстары 1 040 метр тереңдікте опырылып, құтқарушылар қаза тапқан адамның денесін алып шықты.
3 Қазан 2026, 17:46
БӨЛІСУ
3 Қазан 2026, 17:463 Қазан 2026, 17:46
239Фото: Report
Ресейдің Свердлов облысындағы «Черемуховская-Глубокая» шахтасында тау жыныстары опырылып, бір адам қаза тапты.
Свердлов облысының прокуратурасы хабарлағандай, опырылым 1 040 метр тереңдіктегі горизонтта болған.
Арнайы қызмет мамандары үйінді астынан өмір белгілері жоқ ер адамның денесін алып шықты.
Жұмыстар опырылым болған учаскеде ғана уақытша тоқтатылды.
Прокуратура тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптары мен еңбекті қорғау нормаларының сақталуына баға беру үшін бақылау шараларын жүргізіп жатыр.
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