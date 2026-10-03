Ресейде шахта жарылып, бір адам қаза тапты

Тау жыныстары 1 040 метр тереңдікте опырылып, құтқарушылар қаза тапқан адамның денесін алып шықты.

3 Қазан 2026, 17:46
АВТОР
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Report 3 Қазан 2026, 17:46
3 Қазан 2026, 17:46
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Фото: Report

Ресейдің Свердлов облысындағы «Черемуховская-Глубокая» шахтасында тау жыныстары опырылып, бір адам қаза тапты.

Свердлов облысының прокуратурасы хабарлағандай, опырылым 1 040 метр тереңдіктегі горизонтта болған.

Арнайы қызмет мамандары үйінді астынан өмір белгілері жоқ ер адамның денесін алып шықты.

Жұмыстар опырылым болған учаскеде ғана уақытша тоқтатылды.

Прокуратура тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік талаптары мен еңбекті қорғау нормаларының сақталуына баға беру үшін бақылау шараларын жүргізіп жатыр.

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