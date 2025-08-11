Ресей Telegram мен WhatsApp-тан бас тарта ма?

Ресейлік байланыс операторлары Telegram және WhatsApp сияқты шетелдік мессенджерлерде дауыстық қоңырауларға тыйым салуды ұсынып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ «Gazeta.ru» басылымына сілтеме жасап.
Басылымның хабарлауынша, провайдерлер қосымша табыстың шұғыл қажеттілігін алға тартып отыр.
Бұл шара, олардың пікірінше, дауыстық трафикті дәстүрлі желілерге қайта бағыттауға мүмкіндік береді, бұл компаниялардың қаржылық жағдайын жақсартады және кибералаяқтықпен күресуге көмектеседі. Бұл бастама Цифрлық даму министрлігінде талқылануда, бірақ Мемлекеттік Дума оны маңызды емес деп санап, оның орнына отандық қызметтерді дамытуды ұсынады.