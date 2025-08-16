Аляскада ресейлік делегацияны қабылдау форматы мен хаттамасы Трамптың ресейлік қонақтарға деген ерекше көзқарасын көрсетеді. Бұл туралы Халықаралық жаңа мемлекеттер институтының директоры Алексей Мартынов атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, ресейлік делегацияны қабылдау форматы, хаттамалары мен егжей-тегжейлері Трамптың ресейлік қонақтарға деген ерекше көзқарасын көрсетеді. Мартыновтың айтуынша, «Трамп тәжірибелі кәсіпкер ретінде қонақтарының көзіне шаң жұтуды біледі».
Ал Трамптың саяси қонақтарының ешқайсысы президенттігінің соңғы алты айында мұндай қабылдауға ие болған жоқ. Бұл оның басты қонақтары екені және алдағы келіссөздерден көп нәрсе күтетіні анық айтылған.
Ол назар аудару туралы хаттамада «бәрі бұрынғыдай болуы мүмкін деген хабар бар» деп атап өтті және көптеген сарапшылар Леонид Брежнев пен Ричард Никсонның кездесуімен тарихи параллельді байқағаны бекер емес.
Путин мен Трамптың баспасөз мәслихаты үшін 200 журналиске арналған орын дайындалды. Залдағы арнайы жабдықталған орындарды айтып отырмыз, тілшілер де кіріп, басшылардың сөзін тік тұрып тыңдай алады.