Ресей Roblox платформасын бұғаттап тастады

Роскомнадзор (Ресейдің Байланыс, ақпараттық технологиялар және бұқаралық ақпарат құралдарын қадағалау жөніндегі федералды қызметі) танымал онлайн платформа Roblox-ты бұғаттады, оны "экстремистік материалдар мен ЛГБТ насихатын" таратты және кәмелетке толмағандарға жыныстық қысым көрсету қаупін тудырды деп айыптады, деп хабарлайды BAQ.KZ Deutsche Welle-ге сілтеме жасай отырып.
Агенттіктің мәліметінше, ойын ішіндегі кейбір бөлмелер мен орындарда пайдаланушыларға террористік шабуылдарға, мектептерге шабуыл жасауға және құмар ойындарға қатысуға рұқсат етілген.
Бұғаттау мобильді қосымшаға да, платформаның веб-нұсқасына да әсер етті. Ресейлік пайдаланушылар Роскомнадзордың мәлімдемесінен кейін бірден Roblox-тың қолжетімді еместігіне шағымдана бастады: шағымдардың жартысына жуығы мобильді қосымшаға, ал үштен бірінен көбі веб-нұсқаға қатысты болды.
Роскомнадзор (Ресейдің Байланыс, ақпараттық технологиялар және бұқаралық ақпарат құралдарын қадағалау жөніндегі федералды қызметі) 2019 жылдан бастап платформа әкімшілігіне орынсыз мазмұн және тыйым салынған материалдарға қол жеткізуді шектеу туралы өтініштер туралы үнемі хабарламалар жіберіп отырғанын еске салды. Қызметтің мәліметінше, Roblox-тың ішкі модерация жүйесі материалдардың толық қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмады, нәтижесінде ЛГБТ мазмұны бар серверлер мен жобалар жойылды.