Ресей мен Украина аумақтық мәселе бойынша келіссөз жүргізуде

Украина мен Ресей өкілдері Абу-Дабиде өмірлік маңызды аумақтық мәселе бойынша алғашқы үшжақты келіссөз жүргізді. Сенбіде талқылаулар жалғасады деп жоспарлануда. Бұл туралы Reuters агенттігі жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Украина президенті Владимир Зеленский Донбасс мәселесі кездесудің басты тақырыбы екенін айтты. Ол АҚШ тарапынан қауіпсіздік кепілдіктері дайын екенін және келісімге қол қою уақыты белгіленетінін жеткізді.
Мәскеу Донецк облысының белгілі бір бөлігін Украинадан алу талабын қойып отыр. Бұл аймақ Ресейдің айтуынша, «Анкоридж формуласы» бойынша бақылауда болуы тиіс. Украина бұл талапқа қарсылық танытып, аумақтық жеңілдіктер беруден бас тартады.
Келіссөздер Украинадағы энергетикалық нысандарға ресейлік соққылар күш алған уақытта өтіп жатыр. Елде электр мен жылу сөніп, тұрғындар аяздан зардап шегуде. Украина энергетика министрлігінің хабарлауынша, қазіргі жағдай елдің энергетикалық жүйесі үшін ең қиын кезеңдердің бірі болып отыр.
Ресей келіссөздер арқылы дипломатиялық шешім іздесе де, өз мақсаттарын әскери жолмен жалғастыра береді. Украинаның батыстық одақтастары Ресейдің басып кіру әрекетіне қарсы шығып, өтемақы төлеуді талап етуде.