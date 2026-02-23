Референдумда мүгедектігі бар азаматтар үшін барлық жағдай жасалады – ОРК
Референдумда дауыс беру үшін мүгедектігі бар азаматтарға трафареттер дайындалып жатыр.
Бүгін Орталық референдум комиссиясының кезекті екінші отырысы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Күн тәртібінде референдумда мүгедектігі бар адамдар үшін қандай жағдай жасалатыны сөз болды. Ол туралы комиссия мүшесі Ләззат Сүйіндік баяндады.
Ол сайлау комиссиясы жанындағы мүгедектігі бар адамдардың сайлау құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс тобы 19 ақпанда отырыс өткізіп, онда маңызды мәселелер қаралғанын айтты.
Отырыста дауыс беру учаскелерінің инфрақұрылымы туралы, дауыс беру бюллетеніне арналған Брайль қарпі бар трафарет туралы және мүгедектігі бар адамдардың дауыс беруі үшін жаңа инновациялық құралдарды пилоттық енгізу туралы мәселелер қаралды, - деді Ләззат Сүйіндік.
Орталық референдум комиссияның төрағасы Нұрлан Әбдіров комиссия мүшесі отырыстағы мәселелер ескеріліп, қазіргі таңда трафареттер дайындалып жатқанын айтты. Оның сөзінше, трафареттер барлық учаскеге таратылады. Оны орталық референдум комиссиясы қатаң бақылауда ұстайды.
Сондай-ақ әрбір учаскеде Конституция жобасы мәтінінің аудио сүйемелдеуін орналастыру және барлық деңгейдегі референдум комиссиялары мүшелерін оқытуды ақпан айының соңына дейін аяқтау, мүгедектігі бар адамдардың дауыс беруі үшін жаңа технологиялық құралдарды енгізу мәселесін одан әрі зерделеу секілді мәселелер де назарға алынған.
Ең оқылған:
- Нариман Курбанов Әлем кубогі кезеңінде қола медаль иеленді
- Олимпиада-2026 жабылу рәсімі: Тікелей эфирді қайдан тамашалауға болады?
- Орталық Азия елдері су саласындағы халықаралық үйлестіруді күшейтуге бағытталған Қазақстанның бастамаларын талқылады
- Үздік ондық: Қазақстандық спортшылар 2026 жылғы Олимпиадада үздіктер қатарынан көрінді
- Мемлекет басшысы Сауд Арабиясының королі мен тақ мұрагерін құттықтады