Дауыс беруге арналған бюллетеньдердің нысаны мен мәтіні.

Бүгiн 2026, 15:52
Бүгiн 2026, 15:52
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Орталық сайлау комиссиясы референдумда дауыс беруге арналған бюллетень қандай болатынын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Республикалық референдумда дауыс беруге арналған бюллетеньдердің нысаны мен мәтіні, - деп жазылған ОСК хабарламасында. 

ОСК

Сондай-ақ, брайль қарпін пайдалана отырып, дауыс беру үшін бюллетенді өз бетінше толтыруға арналған трафаретті де жариялады. (ҚР ОСК жанындағы Мүгедектігі бар адамдардың сайлау құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс тобымен келісілген)

Айта кетейік, Жаңа Конституцияны қабылдау бойынша жалпыреспубликалық референдум 15 наурызда өтеді. 

