Қызылша және жаңа оқу жылы: Екпе алмаған балалар не істейді?
Қазақстанда қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз күйінде қалып отыр. Жаңа оқу жылының басталуы қарсаңында санитарлық дәрігерлер профилактикалық шараларды, оның ішінде егу мәртебесін тексеруді және екпе алмаған балаларды вакцинациялауды күшейтуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті балалар білім беру мекемелеріне қайта оралғаннан кейін инфекцияның таралу қаупіне бағалау жасады.
«Балалардың мектептер мен балабақшаларға оралуы сырқаттанушылықтың өсуіне себеп болмайды. Алайда балалардың көп шоғырланып, ұзақ уақыт тығыз қарым-қатынаста болуы сезімтал, ең алдымен екпе алмаған балалар болған жағдайда инфекцияның жылдам таралуына жағдай жасайды», – деп хабарлады Комитеттен.
Оқу жылы қарсаңында елде толықтырушы және қалыс қалғандарды иммундау жұмыстары жалғасуда. Вакцинация белгіленген мерзімде қызылшаға қарсы екпе алмаған 2-5 жастағы және 7-18 жастағы балаларға қарастырылған.
Ведомство мәліметінше, 2026 жылдың жеті айында Қазақстанда қызылшаның 7 127 жағдайы тіркелді. Оның ішінде 5 850 жағдай 14 жасқа дейінгі балаларға, 145 жағдай жасөспірімдерге және 1 132 жағдай ересектерге тиесілі. Сырқаттанушылық көрсеткіші 100 мың тұрғылықты халыққа шаққанда 34,7-ні құрады.
Ауырғандардың 70%-ын немесе 5 008 адамды екпе алмаған балалар құрады. 2 633 жағдайда вакцинациядан бас тарту себеп болса, 858 баланың медициналық қарсы көрсетілімдері болған, тағы 1 517 бала екпе жасына жетпеген.
Ағымдағы жылдың жеті айында қызылшаға қарсы бір жастағы 155 мыңнан астам бала және алты жастағы 183 мыңнан астам бала егілді. Жалпы алдындағы деректер бойынша, жыл сайын бір жастағы және алты жастағы шамамен 700 мың бала қызылшаға қарсы вакцинация алады.
Мектепте немесе балабақшада ауру анықталған жағдайда әрекет етудің жеке тәртібі қарастырылған. Бұл жағдайда білім беру ұйымын толығымен жабу қарастырылмайды.
«Нақты ошақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты шектеу шаралары, оның ішінде инфекцияның инкубациялық кезеңіне екпе алмаған байланыстағы балаларды ұйымдасқан ұжымға баруына уақытша рұқсат етпеу шаралары енгізілуі мүмкін. Сондай-ақ балалардың қозғалысы мен жаппай іс-шараларды өткізу шектелуі ықтимал», – деп түсіндірді Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті.
Қызылша жағдайы тіркелген кезде эпидемиологиялық тергеу жүргізіліп, байланыста болған адамдардың шеңбері анықталады және олардың екпе мәртебесі бағаланады. Байланыста болғандарға медициналық бақылау орнатылып, көрсеткіштер болған жағдайда шұғыл иммундау жүргізіледі.
Жаңа оқу жылы қарсаңында қызылшаға қарсы екпе алмаған немесе толық курсын алмаған балаларды вакцинациялау негізгі профилактикалық шара болып қала береді.
Еске салайық, бұған дейін Павлодар облысында қызылшаға шалдыққандар саны күрт өсті.
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