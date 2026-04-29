Қызылша індетінен 15 бала көз жұмды
Ауру балалар арасында таралып, өңірге шұғыл дәрігерлер мен дәрі-дәрмек жіберілді.
Бүгiн 2026, 17:25
Бүгiн 2026, 17:25Бүгiн 2026, 17:25
78Фото: Anadolu Agency
Нигерияның солтүстік-батысындағы Сокото штатында қызылша ауруының өршуі салдарынан 15 бала қайтыс болды. Бұл туралы Anadolu агенттігі жазды.
Штаттың денсаулық сақтау министрі Фарук Вурноның мәліметінше, ауру жұқтыру жағдайлары Курава ауылындағы балалар арасында тіркелген.
Оның айтуынша, індет басталғаннан кейін аталған ауданға шұғыл түрде медицина қызметкерлері мен қажетті дәрі-дәрмек жіберілген.
Сондай-ақ Вурно инфекцияның ауыр түріне шалдыққан балалардың әрі қарай ем алу үшін ауруханаларға жеткізілетінін айтты.
Еске салсақ, Қазақстанда қызылша кеңінен таралған өңірлер аталды.
