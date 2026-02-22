Қызылордада автосервис дүкені өртенді
Зардап шеккендер жоқ.
Бүгiн 2026, 14:13
186Фото: pixabay.com
Қызылорда қаласында Жеңіс көшесі бойындағы екі қабатты автосервис ғимаратының бірінші қабатындағы 50 шаршы метр қоймада автокөлік бөлшектері өртенді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелері оқиға орнына дереу жетіп, өртті сөндірді. Қабылданған шаралардың арқасында жалынның екі қабатты ғимараттың басқа бөлігіне таралуына жол берілмеді.
Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.