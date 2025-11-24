Қызылордада алғаш рет "Ассамблея аруы" байқауы өтті

Қызылордадағы Достық үйінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 30 жылдығы аясында және «Мың бала» жобасы шеңберінде алғашқы облыстық «Ассамблея аруы – 2025» сұлулық байқауы ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараның мақсаты – этнос жастары арасындағы бірлікті нығайту, мемлекеттік тілді дәріптеу және ұлттық мәдениетті насихаттау.
Байқауға 17-27 жас аралығындағы 8 ару қатысып, таныстыру, білім мен парасат, ұлттық киімдер дефилесі және шығармашылық өнер кезеңдерібойынша өнер көрсетті.
Байқау қорытындысы бойынша Бас жүлдені – Лидия Мясцова (Сырдария ауданы, славяне этносы), І орынды – Сабина Мурадова (Байқоңыр, әзірбайжан этносы), ІІ орынды – Гульбахор Искакова (Қызылорда, өзбек этносы) және ІІІ орынды – Нұржайна Джурабаева (Қызылорда, тәжік этносы) иеленді. Қатысушыларға арнайы номинациялар мен сыйлықтар табысталды.
Бұл байқау этнос жастарының мәдени өзара байланысын нығайтып, мемлекеттік тіл мен ұлттық құндылықтарды дәріптеудің жаңа форматта жүзеге асқан жобасы болды.