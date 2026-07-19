Қызылорда облысында құдыққа түсіп кеткен түйе құтқарылды
Оқиға Қармақшы ауданында болды. Құтқарушылар арнайы техниканың көмегімен жануарды аман алып шықты.
19 Шілде 2026, 16:49
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19 Шілде 2026, 16:4919 Шілде 2026, 16:49
103Фото: istockphoto.com
Қызылорда облысының Арал қаласында Е. Ормағанбетов көшесінде жеке тұрғын үй ауласынан тыс орналасқан кәріз құдығына түйе құлап кетті.
Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері жедел жетті. Құтқарушылардың үйлесімді әрекетінің арқасында жануар арнайы техника мен құрал-жабдықтың көмегімен құдықтан аман-есен шығарылды.
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