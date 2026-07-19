Қызылорда облысында құдыққа түсіп кеткен түйе құтқарылды

Оқиға Қармақшы ауданында болды. Құтқарушылар арнайы техниканың көмегімен жануарды аман алып шықты.

19 Шілде 2026, 16:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com 19 Шілде 2026, 16:49
19 Шілде 2026, 16:49
103
Фото: istockphoto.com

Қызылорда облысының Арал қаласында Е. Ормағанбетов көшесінде жеке тұрғын үй ауласынан тыс орналасқан кәріз құдығына түйе құлап кетті.

Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері жедел жетті. Құтқарушылардың үйлесімді әрекетінің арқасында жануар арнайы техника мен құрал-жабдықтың көмегімен құдықтан аман-есен шығарылды.

Ең оқылған:

Наверх