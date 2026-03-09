Қызылорда облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
Жолды 2026 жылы 10 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Кеше 2026, 23:25
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:25Кеше 2026, 23:25
209Фото: Қазавтожол
"ҚазАвтоЖол" Қызылорда облысында жол жабылғанын мәлім етт, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 9 наурыз сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1362 — 1806 шақырым аралығында (Арал қаласы — Қызылорда қаласы) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі, – деп жазылған хабарламада.
Жолды 2026 жылы 10 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.
Ең оқылған:
- Ғылымды таңдаған дәрігер: Жас ғалым Динара Ғалиеваның зерттеу жолы
- Иран Кувейттегі америкалық тікұшақ базасына соққы жасады
- Қазақстандық бойжеткен Вьетнамда жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
- АҚШ-тың шабуылынан кейін Иран әскери кемесінде 104 теңізші мерт болды
- Атыраудағы қанды қылмыс: екі адамды өлтірді деген күдіктілер елге жеткізілді