Жолды 2026 жылы 10 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

Фото: Қазавтожол

"ҚазАвтоЖол" Қызылорда облысында жол жабылғанын мәлім етт, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 9 наурыз сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 1362 — 1806 шақырым аралығында (Арал қаласы — Қызылорда қаласы) көліктің барлық түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі, – деп жазылған хабарламада.

