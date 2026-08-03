Қызылорда облысында алкоголь өнімдерін заңсыз сатқан 181 дүкен иесі жауапқа тартылды
Полиция заңнамаға сәйкес алкоголь өнімдерін белгіленген уақыттан тыс сатуға тыйым салынатынын еске салып, заң талаптарын бұзған тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын мәлімдеді.
Қызылорда облысында алкоголь өнімдерін өткізу талаптарын бұзған 181 азық-түлік дүкенінің сатушысы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Polisia.kz хабарлады.
Полиция қызметкерлері «Заң мен тәртіп» қағидаты аясында алкоголь өнімдерін заңсыз сатудың, сондай-ақ қоғамдық орындарда мас күйде жасалатын құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша күнделікті рейдтер жүргізіп келеді.
Жыл басынан бері ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 200-бабы бойынша 181 әкімшілік хаттама толтырылған. Сондай-ақ лицензиясы бар сауда орындарында 21 жасқа толмағандарға алкоголь өнімін сату фактісі бойынша 30 хаттама, ал лицензиясыз дүкендерге қатысты ӘҚБтК-нің 463-бабы бойынша 7 әкімшілік хаттама рәсімделді.
Бұдан бөлек, кәмелетке толмағандардың қоғамдық орында мас күйде жүруі немесе алкоголь өнімін тұтынуына байланысты олардың ата-аналарына қатысты ӘҚБтК-нің 440-бабының 2-бөлігі бойынша 27 әкімшілік хаттама толтырылды.
Полиция заңнамаға сәйкес алкоголь өнімдерін белгіленген уақыттан тыс сатуға тыйым салынатынын еске салып, заң талаптарын бұзған тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын мәлімдеді.
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