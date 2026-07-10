Қытайдағы аяқ киім фабрикасындағы өрттен 28 адам қаза тапты
Өрт бейсенбі күні сағат 12:04-те Чэньдай кентіне қарасты Цзянтоу ауылындағы фабрикада шыққан. Өрт басталған кезде ғимарат ішінде адамдар болған
10 Шілде 2026, 04:25
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