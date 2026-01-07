Қытайда жер сілкінді

Қытайдың солтүстік-батысындағы Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданында магнитудасы 5,2 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қытайдың сейсмологиялық желілер орталығының (CENC) хабарлауынша, жерасты дүмпулері таңғы ерте уақытта байқалған. Жер сілкінісінің эпицентрі Ташқорған-Тәжік автономиялық уезі аумағында орналасқан.
Жер сілкінісінің ошағы шамамен 10 шақырым тереңдікте болған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, қаза тапқандар мен қираған нысандар жоқ.
Сондай-ақ жергілікті көлік және байланыс желілері, электрмен жабдықтау жүйесі зардап шекпегені, күнделікті тұрмыс пен өндірістік қызметтің қалыпты режимде жалғасып жатқаны айтылды.