Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қытайда жер сілкінді

Бүгiн, 14:50
26
Бөлісу:
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Қытайдың солтүстік-батысындағы Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданында магнитудасы 5,2 болатын жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қытайдың сейсмологиялық желілер орталығының (CENC) хабарлауынша, жерасты дүмпулері таңғы ерте уақытта байқалған. Жер сілкінісінің эпицентрі Ташқорған-Тәжік автономиялық уезі аумағында орналасқан.

Жер сілкінісінің ошағы шамамен 10 шақырым тереңдікте болған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, қаза тапқандар мен қираған нысандар жоқ.

Сондай-ақ жергілікті көлік және байланыс желілері, электрмен жабдықтау жүйесі зардап шекпегені, күнделікті тұрмыс пен өндірістік қызметтің қалыпты режимде жалғасып жатқаны айтылды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматы облысында жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі төмендеді
Өзгелердің жаңалығы