Қытайда нөсер жаңбыр салдарынан 65 мыңға жуық адам эвакуацияланды
Кейбір аудандарда бір тәулікте 186 мм-ге дейін жауын-шашын түсіп, қауіпті аймақтардан тұрғындар көшірілді.
2 Тамыз 2026, 09:21
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2 Тамыз 2026, 09:212 Тамыз 2026, 09:21
53Фото: istockphoto.com
Қытайдың Сычуань провинциясында нөсер жаңбыр мен су тасқыны қаупіне байланысты шамамен 65 мың тұрғын эвакуацияланды.
Қытайдың Орталық телеарнасының хабарлауынша, 1 тамызда провинцияның бірнеше қаласына, оның ішінде әкімшілік орталығы Чэндуға тағы да қатты нөсер жауған. Кейбір аудандарда бір тәулікте 186 мм-ге дейін жауын-шашын түскен.
Қалыптасқан жағдайға байланысты жергілікті билік қауіпті аймақтардағы тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіруді ұйымдастырды.
Ресми мәліметке сәйкес, Сычуаньда мамыр айында басталған су тасқыны маусымы басталғалы бері жалпы саны шамамен 881 мың адам эвакуацияланған.
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