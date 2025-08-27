Қытайда алғаш рет шошқа өкпесі адамға трансплантацияланды

Қытай ғалымдары әлемде алғаш рет шошқа өкпесін адамға трансплантациялады, деп хабарлайды Бұл туралы BAQ.KZ.Nature Medicine жазды.
Эксперимент Гуанчжо удағы медициналық орталықта жүргізілді. Жануардың CRISPR технологиясы (бактериялар мен архейлердің табиғи иммундық жүйесіне негізделген ДНҚ-ны дәл өңдеу технологиясы) көмегімен өзгертілген алты гені болды. Миы қан кетуден қайтыс болған 39 жастағы реципиентке өкпе трансплантацияланды. Бұл жағдай дәрігерлерге этикалық нормаларды сақтауға және шынайыға барынша жақын жағдайларда құнды ақпарат алуға мүмкіндік берді.
Операциядан кейін орган 216 сағат бойы (тоғыз күн) жедел қабылдамау немесе инфекция белгілерінсіз өміршеңдігін сақтады. Алайда, трансплантациядан кейін бір күннен кейін дәрігерлер трансплантаттың дисфункциясын еске түсіретін қатты ісінуді байқады.
Бұл зерттеу шошқадан адамға өкпе ксенотрансплантациясының орындылығын көрсеткенімен, органдарды қабылдамау және инфекциямен байланысты елеулі қиындықтар қалады және бұл процедураны клиникалық тәжірибеге енгізу үшін одан әрі клиникаға дейінгі зерттеулер қажет, - деп жазылған хабарламада.