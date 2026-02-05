Қытай шөл далада алғашқы ауыр жүк теміржолын іске қосты

Алжирде – Африкада алғаш рет шөл арқылы ауыр жүк тасымалдауға арналған теміржол желісі пайдалануға берілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жолдың бір бөлігін Қытайдың Теміржол құрылыс корпорациясы (CRCC) салған.
Жалпы ұзындығы 950 шақырымды құрайтын теміржол Сахара шөлі арқылы өтеді және жылына 50 млн тоннаға дейін темір кенін тасымалдауға мүмкіндік береді. Жоба елдің оңтүстік-батыс аймақтарының көлік қатынасы мен экономикасын дамытуға бағытталған.
Теміржол құрылысы 24 ай ішінде аяқталып, оған 8 мыңнан астам қытайлық және алжирлік маман қатысқан.