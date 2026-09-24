Қытай-Орталық Азия мәдени және туристік жүк пойызы тұрақты рейске көшті
24 Қыркүйек 2026, 14:50
БӨЛІСУ
24 Қыркүйек 2026, 14:5024 Қыркүйек 2026, 14:50
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Дүйсенбі күні «Қытай – Орталық Азия» екінші халықаралық туристік пойызы «Сиань – Алматы» бағыты бойынша Қазақстанға жол тартты. Бұл аталған бағыттың тұрақты қатынас режиміне жаңа кезеңге өткенін білдіреді.
Пойызда «Жібек жолы мәдениетінің көшпелі қонақ бөлмесі» ұйымдастырылған.
Мұнда халықтық қолөнер және материалдық емес мәдени мұрамен танысу, ән мен би, тіпті дәстүрлі қытай медицинасын таныстыруды қамтитын интерактивті мәдени іс-шаралар өткізіледі.
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