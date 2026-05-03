Қытай аумағында қуатты жер сілкінісі тіркелді

Сейсмикалық оқиға Астана уақытымен сағат 15:00-де болған.

Жер сілкінісінің энергетикалық класы 12.0 болды, деп хабарлайды BAQ.KZ ҚР Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институтына сілтеме жасап.

Аталған институттың Деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 3 мамырда Астана уақытымен сағат 15:00-де (Гринвич бойынша 10:00-де) Қытай аумағында жер сілкінісі болған.

Жер сілкінісінің ошағының координаттары: солтүстік ендіктің 42.21 градусы, шығыс бойлығының 88.36 градусы.

Магнитудасы mb=5.0. Энергетикалық класы K=12.0.

