Қытай АҚШ және ЕО-мен келіссөздер алдында экономикалық ұстанымын күшейтті
Сарапшылардың бағалауынша, Қытай билігі экономикадағы теңгерімсіздікті мойындағанымен, өндіріске негізделген даму стратегиясынан әзірге бас тартуға ниетті емес.
Қытай АҚШ пен Еуропалық одақпен алдағы сауда келіссөздері қарсаңында өзінің экономикалық даму моделінен бас тартпайтынын мәлімдеді. Сарапшылардың пікірінше, Бейжің бұл арқылы өндірісті қолдауға негізделген саясаты өзінің басты ұстанымы екенін көрсетіп отыр.
Reuters-тің мәліметінше, Қытай Коммунистік партиясы басшылығының соңғы отырысында қазіргі экономикалық саясаттың сақталатыны айтылды. Билік тұтынуды жаппай ынталандырудың орнына, өндіріс пен жоғары технологиялық салаларды мақсатты түрде қолдау жалғасатынын мәлімдеді.
Сонымен қатар Қытайдың Сауда министрлігі жариялаған құжатта Батыс елдерінің «өндірістік артық қуат» туралы сыны негізсіз деп бағаланды. Ведомство мұндай пікірлерді протекционистік саясаттың көрінісі деп атады.
Партияның Qiushi теориялық журналы да елдегі тұтыну деңгейінің төмендігін Қытайдың инвестицияға негізделген даму моделінің заңды нәтижесі ретінде сипаттады. Басылымда бұл модельді өзгерту қажет екені айтылғанымен, мұндай өзгерістер кезең-кезеңімен жүзеге асырылатыны атап өтілді.
Economist Intelligence Unit ұйымының аға экономисі Сюй Тяньчэннің пікірінше, Бейжіңнің соңғы мәлімдемелері екі мақсатты көздейді. Біріншісі – Қытайдың экономикалық ұстанымын халықаралық әріптестерге түсіндіру болса, екіншісі – келіссөздер барысында елдің негізгі қағидаттарына қатысты «қызыл сызықтарды» белгілеу.
Қытай премьері Ли Цян да Батыста айтылып жүрген «Қытайлық шок 2.0» тұжырымымен келіспейтінін айтып, оның орнына «Қытайлық мүмкіндік 2.0» ұғымын қолдануды ұсынды. Оның айтуынша, елдің жоғары технология мен ғылымға салған инвестициясы әлемдік экономика үшін де пайдалы болуы мүмкін.
Алайда халықаралық сарапшылар Қытайдың өндіріс пен экспортқа тәуелді даму моделі әлемдік саудадағы теңгерімсіздікті күшейтіп отырғанын алға тартады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) мәліметінше, Қытай компанияларының нарықтағы үлесінің едәуір өсуіне мемлекеттік субсидиялардың ықпалы зор.
Сарапшылардың бағалауынша, Қытай билігі экономикадағы теңгерімсіздікті мойындағанымен, өндіріске негізделген даму стратегиясынан әзірге бас тартуға ниетті емес. Бұл ұстаным АҚШ пен Еуропалық одақпен өтетін алдағы сауда келіссөздерінің негізгі тақырыптарының бірі болуы мүмкін.
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