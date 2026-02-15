Қысқы Олимпиада: қазақстандық спортшылардың 15 ақпандағы жарыс кестесі

15 ақпан күні Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындарының сегізінші жарыс күні басталды.

Фото: Сали Сабыров

Бүгін 6 қазақстандық спортшы төрт спорт түрінен жарыс жолына шығады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан құрамасының жарыс кестесі:

14:00 – тау шаңғысы, алып слалом (әйелдер)

Қатысушы: Александра Скороходова.

14:30 – фристайл-могул, параллельді могул (ерлер)

Қатысушы: Павел Колмаков.

15:15 – биатлон, із кесу жарысы 12,5 шақырым (ерлер)

Қатысушылар: Владислав Киреев, Әсет Дүйсенов.

21:03 – конькимен жүгіру, 500 м (әйелдер)

Қатысушылар: Кристина Силаева, Арина Ильященко.

