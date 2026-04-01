Қырымда ұшақ апатынан 29 адам қаза тапты

Апаттың алдын ала себебі – техникалық ақау.

Бүгiн 2026, 06:06
Engage Бүгiн 2026, 06:06
Бүгiн 2026, 06:06
Қырымда Ан-26 әскери-көлік ұшағы апатқа ұшырап, алты экипаж мүшесі мен 23 жолаушы қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасап.

Ұшақпен байланыс сейсенбі, 31 наурызда Мәскеу уақыты бойынша сағат 18:00 шамасында (Астана уақыты бойынша сағат 20:00) үзілді.

Ұшақ Қырым үстінен жоспарлы рейспен ұшқан, – деп мәлімдеді Ресей Қорғаныс министрлі.

1 сәуір түні Ресей Қорғаныс министрлігі іздеу-құтқару тобы Ан-26 ұшағының құлаған жерін тапқанын хабарлады. Апаттың алдын ала себебі – техникалық ақау.

Оқиға орнындағы дереккөз РИА Новостиге ұшақтың жартасқа құлағанын айтты.

