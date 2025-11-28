Қырым көпіріндегі жарылыс: кінәлілер өмір бойына бас бостандығынан айырылды

2022 жылы Ростовта Қырым көпіріндегі жарылысқа қатысқандардың соты аяқталды. Сегіз айыпталушының барлығы өмір бойына бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новости-ге сілтеме жасап.
Іс бойынша айыпталушылар: Артем Азатян, Георгий Азатян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелих, Роман Соломко және Артур Терчанян.
Оларға террористік шабуыл жасады және жарылғыш құрылғыларды заңсыз сатып алды, оларды тасымалдады деген айып тағылды, ал Соломко мен Терчанянға жарылғыш заттарды контрабандалық жолмен тасымалдады деген айып тағылды.
Айыпталушылар сотта кінәсін мойындамады
2022 жылдың 8 қазанында таңертең Таман түбегі жағындағы Қырым көпірінің жол бөлігінде жүк көлігі жарылып, пойыздағы жеті жанармай багы тұтанды. Нәтижесінде көліктің екі аралық бөлігі жартылай құлады. Жарылыс салдарынан жүргізуші және жақын маңдағы көліктегі тағы төрт адам қаза тапты.
Тергеушілердің мәліметінше, Украина Қауіпсіздік қызметінің төрағасының бірінші орынбасары Василий Малюк және белгісіз біреулер 2022 жылы Керчь бұғазы арқылы өтетін көлік өткелін жару үшін топ құрған. Ұстамада айыпталушылар мен басқалар болған. Малюк пен оның сыбайластары Украинада құрылыс полиэтилен пленкасы ретінде жасырылған жарылғыш құрылғы жасауды ұйымдастырған. Қылмыстық топ мүшелері оны Қырым көпіріне жүк көлігімен жеткізген, оның жүргізушісі олардың жоспарларынан бейхабар болған. Жүк көлігі жүріп бара жатқанда, сыбайластары жарылғыш құрылғыны жарып жіберген.