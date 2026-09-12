Қырғызстанда оқушылар мен студенттерді театр мен музейге міндеттеу ұсынылды

Бастаманы жүзеге асыру үшін 1 млн 821 мыңнан астам оқушы мен студентке 1,4 млрд сомнан астам қаражат қажет болады. Бұл шығындарды жыл сайын республикалық бюджеттен қаржыландыру көзделген.
Қаражатты оқушылар мен студенттердің мәдени іс-шараларға қатысуына қарай есептеп, театрлар мен басқа да мәдени мекемелерге аудару жоспарланып отыр. Төлемдерді цифрлық жүйе арқылы жүзеге асыру мүмкіндігі де қарастырылған.
Жоба авторларының пікірінше, бастама жастардың музей, драма және қуыршақ театры, музыка, опера, балет пен цирк өнеріне қызығушылығын арттыруға бағытталған.
Сонымен қатар бұл шара интернет пен электронды ойындарға тәуелділіктің күшеюіне байланысты қолға алынады.