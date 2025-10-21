Қырғызстан өлім жазасын қайта енгізе ме? – БҰҰ қарсылық танытты

БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк Қырғызстан билігін өлім жазасын қалпына келтіру әрекеттерін дереу тоқтатуға шақырып, мұндай регрессивті қадам халықаралық құқықты өрескел бұзу болып табылатынын ескертті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қырғызстан 1998 жылы өлім жазасын алып тастады, содан кейін 2010 жылы Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге (АСҚХР) Екінші факультативтік хаттаманы ратификациялағаннан кейін оны заңды түрде алып тастады. Бұл шарт қатысушы мемлекеттерді өлім жазасын жою үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттейді.
Қыркүйек айының соңында қызды зорлау және өлтіру оқиғасынан кейін Қырғыз билігі Конституцияға баланы зорлау, сондай-ақ баланы немесе ересек адамды зорлау және өлтіру үшін өлім жазасына рұқсат беру және Хаттамадан шығуды көздейтін өзгертулер енгізуді ұсынды. Бұл ұсыныстар алдағы апталарда референдумға шығарылып, мақұлданса, парламентке жіберіледі деп күтілуде.
АХҚО-ның орындалуын қадағалайтын БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі комитеті Пактіде және Екінші Факультативтік хаттамада денонсациялау ережелері болмағандықтан, осы шарттарды қабылдаған мемлекеттер үшін өлім жазасын алып тастау заңды түрде қайтымсыз екенін түсіндірді. Бұл сонымен қатар мемлекеттерге оны қайта енгізуге тыйым салынғанын білдіреді. Сонымен қатар, хаттаманы ескертпесіз ратификациялаған мемлекет аса ауыр қылмыстар үшін де өлім жазасын қолдануға рұқсат етілмейді, - деп жазады 24.kg.
Өлім жазасын қалпына келтіруге негіз ретінде билік келтірген қылмыстар, сөзсіз, жан түршігерлік және олар тиісінше жазалануы керек. Дегенмен, өлім жазасының ауыр қылмыстардың алдын алуда маңызды рөл атқаратыны туралы ешқандай дәлел жоқ. Мен Қырғызстан билігін өлім жазасын қалпына келтіру туралы ұсыныстан бас тартуға шақырамын және оның орнына олардың күш-жігерін әділетті қорғау мен заңның қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағыттауға шақырамын. Жауап жәбірленушіге бағытталған және зорлық-зомбылықпен, соның ішінде сексуалдық зорлық-зомбылықпен күресу үшін жеткілікті ресурстарға ие көзқарас болуы керек, - деді БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары Фолькер Тюрк.
Кісі өлтіру қоғамның наразылығын тудырды. Президент Садыр Жапаров балаларды зорлау, сондай-ақ әйелдерді зорлау және өлтіру үшін өлім жазасын қайта енгізуді бұйырды. Қырғызстанда өлім жазасын қалпына келтіру туралы заң жобасы референдумға шығарылуы мүмкін. Қырғызстан президентінің әкімшілігі өлім жазасын алып тастауды ратификациялауды алып тастайтын заң жобасын ұсынып үлгерді. "Equality Now" және "Bir Duino Kyrgyzstan" халықаралық құқық қорғау ұйымы Қырғызстан қол жеткізген прогресті сақтап, өлім жазасын қайта енгізуден бас тартуы керек деп санайды.