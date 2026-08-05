Қырғызстан крематорийге тыйым салынатын заңға қол қойды

Жаңа түзетулерге сәйкес, ел аумағындағы крематорийлерді тек медициналық қызмет барысында пайда болатын медициналық қалдықтарды санитарлық-термиялық жою үшін ғана қолдануға рұқсат етілетін болады.
Сонымен қатар заң қайтыс болған адамдардың денесін, сондай-ақ түсік тасталған және өлі туған шақалақтарды өртеу үшін мұндай құрылыстарды пайдалануға қатаң тыйым салады.
Медициналық биологиялық объектілерді жоюға арналған мамандандырылған құрылыстар республикалық және жергілікті бюджеттер, сондай-ақ жеке компаниялардың қаражаты есебінен салынуы мүмкін.