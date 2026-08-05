Қырғызстан крематорийге тыйым салынатын заңға қол қойды

Туыстары іздемеген және жеке басы анықталмаған мәйіттерді тек зираттарда жерге қоюға рұқсат етіледі.  

5 Тамыз 2026, 06:04
АВТОР
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akipress.org 5 Тамыз 2026, 06:04
5 Тамыз 2026, 06:04
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Фото: akipress.org
 
 
Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы құжатқа қол қойды,.

Жаңа түзетулерге сәйкес, ел аумағындағы крематорийлерді тек медициналық қызмет барысында пайда болатын медициналық қалдықтарды санитарлық-термиялық жою үшін ғана қолдануға рұқсат етілетін болады.

Сонымен қатар заң қайтыс болған адамдардың денесін, сондай-ақ түсік тасталған және өлі туған шақалақтарды өртеу үшін мұндай құрылыстарды пайдалануға қатаң тыйым салады.

Медициналық биологиялық объектілерді жоюға арналған мамандандырылған құрылыстар республикалық және жергілікті бюджеттер, сондай-ақ жеке компаниялардың қаражаты есебінен салынуы мүмкін.

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