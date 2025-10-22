Құс тұмауы қайта өршіді: Германия 150 мың тауықтың көзін жоюға мәжбүр

Германияның солтүстігіндегі Мекленбург-Батыс Померания федералдық жерінде құс тұмауының H5N1 түрі анықталуына байланысты екі ірі құс фабрикасындағы 150 мың тауық жойылатын болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Tagesschau порталына сілтеме жасап.
Биыл күздің басынан бері аймақта құс тұмауының бес жағдайы, ал жыл басынан бері тоғыз жағдай тіркелген. Вирус негізінен жабайы құстардан, әсіресе тырналардан анықталып отыр.
Мекленбург-Батыс Померания ауыл шаруашылығы министрлігі фермерлерге ерекше қырағылық танытуға шақырды. Егер құстардың өлімі көбейсе, тәбеті төмендесе немесе жұмыртқалау азайса, жергілікті ветеринарлық қызметке дереу хабарласу қажет.
Мамандардың айтуынша, H5N1 вирусының таралу қаупі күзгі маусымда арта түседі, себебі бұл уақытта жабайы құстардың көшу кезеңі басталады.