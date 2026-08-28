Құрылтай бірінші төрағаны сайлап жатыр: Жасырын дауыс беру басталды
Құрылтайдың бірінші сессиясында жаңа заң шығарушы органның төрағасын сайлау рәсімі басталды. Жасырын дауыс беруді өткізу үшін депутаттардың арасынан есеп комиссиясы құрылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Дауыс беру алдында депутаттар бюллетень формасы мен мәтінін бекітті. Сондай-ақ парламентарийлерге рәсімнің тәртібі егжей-тегжейлі түсіндірілді.
Депутаттар кандидаттың тегінің тұсына «жақсы» немесе «қарсы» деген екі графаның біріне белгі қоюы тиіс.
Дауыс беру отырыс залының фойесінде өтіп жатыр. Онда жасырын дауыс беруге арналған алты кабина жабдықталып, жәшік орнатылды. Депутаттарға бюллетеньдерді есеп комиссиясының мүшелері депутаттық куәлігін көрсеткеннен кейін береді.
Бюллетеньді тікелей кабинада толтыру қажет. Үлгідегі талаптарға сай келмейтін бюллетеньдер жарамсыз деп танылады, ал қосымша жазылған тегі дауысты санау кезінде есепке алынбайды.
Депутаттарға дауыс беру үшін 30 минут уақыт бөлінді. Осы уақытқа Құрылтай отырысында үзіліс жарияланды.
Егер кандидат қажетті дауыс санын жинай алмаса, төраға сайланбады деп есептеледі.
«Қазақстан Республикасының Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Конституциялық заңға сәйкес, кандидатты сайлау үшін Құрылтай депутаттарының жалпы санының көпшілігі дауыс беруі тиіс.
Мұндай жағдайда кандидатты қайта ұсынып, белгіленген тәртіппен дауыс беруді өткізу талап етіледі.
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