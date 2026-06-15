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  • СІМ: Германиядағы экс-судьяның өліміне қатысты тергеуге араласа алмаймыз

СІМ: Германиядағы экс-судьяның өліміне қатысты тергеуге араласа алмаймыз

Ведомство қазақстандық дипломаттар марқұмның туыстарымен байланыста екенін, алайда тергеу барысына араласпайтынын мәлімдеді.

Бүгiн 2026, 17:07
АВТОР
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instagram.com/podslushano.de Бүгiн 2026, 17:07
Бүгiн 2026, 17:07
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Фото: instagram.com/podslushano.de

Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі қазақстандық бұрынғы судья Айгүл Сайлыбаеваның өліміне қатысты тергеу ісіне араласпайды. Бұл туралы сыртқы саяси ведомствоның ресми өкілі Ерлан Жетібаев брифинг барысында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Айтуынша, бұл мәселе құқық қорғау органдарының құзыретіне жатады. Ал Сыртқы істер министрлігі өз өкілеттігі аясында барлық қажетті көмекті көрсетіп жатыр.

Бұл іс құқық қорғау органдарының желісі бойынша қаралып жатыр. Атап айтқанда, Ішкі істер министрлігі мен Бас прокуратура айналысуда. Сондықтан істің мән-жайына қатысты сұрақтарды осы органдарға жолдаған жөн деп ойлаймын. Елшілік дипломаттары дипломатиялық арналар арқылы барлық қажетті көмекті көрсетіп жатыр, – деді ресми өкіл.

Еске сала кетейік, 2024 жылдың маусымында Германияда Қазақстан азаматы Айгүл Сайлыбаеваның жоғалып кеткені белгілі болды. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, 5 маусымда Қазақстанның Майндағы Франкфурт қаласындағы Бас консулдығына Қазақстан азаматтары хабарласып, екі күн бұрын қыздарының жоғалып кеткенін мәлімдеген.

Германияның құқық қорғау органдары кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Германия Сыртқы істер министрлігінің ақпаратына сәйкес, Дармштадт қалалық сотының шешімімен Сайлыбаеваның енесі – Наталья Донцова күдікті деп танылды. Германияда және Еуропаның басқа елдерінің аумағында оны тұтқындауға ордер берілді.

Анықталғандай, оның қаза болған кезде екінші сәбиіне жүкті болған. Кейіннен Айгүл Сайлыбаеваны өлтіруге қатысты қылмыстық іс Ресейге берілетіні белгілі болды. 

Кейін олардың Мәскеуде ұсталғаны туралы ақпарат тарады. Ресейдің құқық қорғау органдары бұл іс бойынша өз тексеруін бастаған.

Соңғы рет Айгүл Сайлыбаеваның өліміне қатысты "басына қышқыл құйып, чемоданға салған" деген деректер шыққан еді.

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