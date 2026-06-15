СІМ: Германиядағы экс-судьяның өліміне қатысты тергеуге араласа алмаймыз
Ведомство қазақстандық дипломаттар марқұмның туыстарымен байланыста екенін, алайда тергеу барысына араласпайтынын мәлімдеді.
Бүгiн 2026, 17:07
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