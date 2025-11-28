Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

ҚҚС 16%-ға көтерілгеннен кейін қазақстандықтарды не күтіп тұр?

Нұрқанат Атажан
Бүгiн, 15:00
177
Бөлісу:
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Ұлттық банктегі брифингте төраға Тимур Сүлейменовке жаңа жылдан кейін ҚҚС 16%-ға көтерілген кезде қазақстандықтарға нені күту керектігі жайлы сұрақ қойылды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.

Сондай-ақ ҚҚС-тың өсуі теңге бағамына әсер ете ме деген сұрақ қойылды.

Жоқ, әрине, ешқандай жағдайда әсер етпейді. Теңге бағамына қатысты мәселелер көбіне сыртқы факторларға байланысты. Ал ҚҚС-тың өсуі бағаға өз әсерін тигізеді. ҚҚС бойынша әсердің бір бөлігі қазірдің өзінде байқалды – кейбір жерде адамдар алдын ала бағаны көтеріп қойды. Бірақ сұраныстың да шегі бар: халықтың нақты табысы төмендеген жағдайда бағаны шексіз көтере алмайсың.
Дегенмен, 12%-дың орнына 16% төлеуге тура келгенде, кейбір бағалар аздап көтеріледі. Бірақ бұл ішкі факторларға қатысты, теңге бағамына байланысы жоқ: бұл – біздің ішкі тауарлар: нан, сүт және басқа өнімдер”, – деді Тимур Сүлейменов.

Ол теңге бағамында күрт өзгерістер болмайтынын айтты.

Еске салайық, 2026 жылы Қазақстанда қосылған құн салығы (ҚҚС) 12%-дан 16%-ға өседі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Жаңа Парламентте Президент квотасы болмайды – Тоқаев
Келесі жаңалық
Әр бес минутта бір құқықбұзушылық: осы аптада 2020 қылмыстық оқиға тіркелді
Өзгелердің жаңалығы