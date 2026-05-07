Қостанайдың орталығында болған жол апатынан бес адам зардап шекті

Алдын ала мәлімет бойынша, жол апатына бұрылу кезінде қарсы көлікке жол бермеу себеп болған7

Бүгiн 2026, 02:05
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com Бүгiн 2026, 02:05
Бүгiн 2026, 02:05
88
Фото: istockphoto.com

Қостанай қаласының орталығында екі көлік соқтығысып, жол апаты салдарынан бес адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ Alau.kz сайтына сілтеме жасап.

Оқиға Алтынсарин мен Жеңіс көшелерінің қиылысында болған. Kia Motors пен Ravon Nexia көліктері соқтығысқан.

Алдын ала мәлімет бойынша, Kia көлігінің жүргізушісі солға бұрылу кезінде қарсы бағытта келе жатқан көлікке жол бермеген.

Зардап шеккендер медициналық көмекке жүгінген, оларға дене соққысы диагнозы қойылған. Жол апаты фактісі бойынша тексеру басталды.

Ең оқылған:

Наверх