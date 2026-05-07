Қостанайдың орталығында болған жол апатынан бес адам зардап шекті
Алдын ала мәлімет бойынша, жол апатына бұрылу кезінде қарсы көлікке жол бермеу себеп болған7
Бүгiн 2026, 02:05
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 02:05Бүгiн 2026, 02:05
88Фото: istockphoto.com
Қостанай қаласының орталығында екі көлік соқтығысып, жол апаты салдарынан бес адам зардап шекті, деп хабарлайды BAQ.KZ Alau.kz сайтына сілтеме жасап.
Оқиға Алтынсарин мен Жеңіс көшелерінің қиылысында болған. Kia Motors пен Ravon Nexia көліктері соқтығысқан.
Алдын ала мәлімет бойынша, Kia көлігінің жүргізушісі солға бұрылу кезінде қарсы бағытта келе жатқан көлікке жол бермеген.
Зардап шеккендер медициналық көмекке жүгінген, оларға дене соққысы диагнозы қойылған. Жол апаты фактісі бойынша тексеру басталды.
Ең оқылған:
- Полицейге қол көтерген әйел: Жамбыл облысында кафе әкімшісі қамауға алынды
- Мешітте әйелдің 1 млн теңгелік күртесін қолды еткен адам ұсталды
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Әкімдерге ескерту: Инвесторларға кедергі жасалса, жауапкершілік болады
- Несие бойынша төлем жасау қиындаса не істеу керек?