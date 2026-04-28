Қостанайда жүк тиегіш жаяу жүргіншіні қағып, мерт қылды
Бүгiн 2026, 08:32
Фото: istockphoto.com
Қостанай қаласында арнайы техниканың қатысуымен болған жол апаты салдарынан жаяу жүргінші көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Полицияның мәліметінше, оқиға 27 сәуір күні Киевская көшесінде тіркелген. Алдын ала ақпарат бойынша, "XC-938KZ" маркалы жүк тиегіштің жүргізушісі кері қозғалыс кезінде қауіпсіздікке көз жеткізбей, жаяу жүргіншіні қағып кеткен.
Алған ауыр жарақаттарының салдарынан ер адам оқиға орнында қаза тапты.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданады.
Полиция жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтап, әсіресе көріну шектеулі жағдайларда барынша мұқият болу қажеттігін ескертті.
