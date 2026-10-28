Қостанайда көпфункционалды стадион ашылды
2,9 гектар аумақтағы нысан футбол, жеңіл атлетика және спорттың басқа да түрлерімен айналысуға арналған орын.
Республика күні Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Қостанайдағы Триатлон саябақта көпфункционалды стадион ашылды. Салтанатты Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов қатысты. Салтанатты шараға қала тұрғындары мен қонақтары, спортшылар арнайы келді.
2,9 гектар аумақтағы нысан футбол, жеңіл атлетика және спорттың басқа да түрлерімен айналысуға арналған орын.
Мұнда 500 орындық екі трибуна, ұзындығы 400 метр жүгіру жолақтары, баскетбол және волейбол алаңдары орналасқан.
Қостанайда 11 мыңнан астам тұрғын футболмен шұғылданады. Осы уақытқа дейін қалада әуесқой футбол командаларының жаттығуына және әуесқой лигаларды өткізуге арналған стадион болмаған. Жаңа стадион кәсіби спортшылар мен белсенді өмір салтын ұстанатын қала тұрғындары үшін маңызды спорт алаңына айналады деп сенемін, – деді құттықтау сөзінде Қостанай облысының әкімі Құмар Ақсақалов.
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