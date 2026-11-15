Қостанай тұрғынынан синтетикалық психотроптық зат салынған 30 орама тәркіленді
Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген орамалардың ішінен жалпы салмағы 7 грамм болатын синтетикалық психотроптық зат анықталған.
15 Қараша 2026, 08:07
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15 Қараша 2026, 08:0715 Қараша 2026, 08:07
180Фото: istockphoto.com
Полицияның мәліметінше, тыйым салынған заттар Федоровка ауылының тұрғынынан табылған. Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген орамалардың ішінен жалпы салмағы 7 грамм болатын синтетикалық психотроптық зат анықталған.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
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