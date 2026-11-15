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  • Қостанай тұрғынынан синтетикалық психотроптық зат салынған 30 орама тәркіленді

Қостанай тұрғынынан синтетикалық психотроптық зат салынған 30 орама тәркіленді

Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген орамалардың ішінен жалпы салмағы 7 грамм болатын синтетикалық психотроптық зат анықталған.

15 Қараша 2026, 08:07
АВТОР
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istockphoto.com 15 Қараша 2026, 08:07
15 Қараша 2026, 08:07
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Фото: istockphoto.com
Қостанай облысында полицейлер 38 жастағы ер адамнан синтетикалық психотроптық зат салынған 30 орама тәркіледі.

Полицияның мәліметінше, тыйым салынған заттар Федоровка ауылының тұрғынынан табылған. Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген орамалардың ішінен жалпы салмағы 7 грамм болатын синтетикалық психотроптық зат анықталған.

 

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

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