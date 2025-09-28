Қостанай облысында жүк көлігі жанармай құю станциясына соғылды

Кеше таңертең Shacman маркалы жүк көлігі Тобыл кентіндегі «Мұнай Өнімдері» жанармай құю станциясына соғылған. Оқиға туралы жергілікті басылымдар жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Полиция департаментінің мәліметінше, жапа шеккендер жоқ, жүргізуші мас болмаған. Қазір жол апатының нақты себептері анықталуда.
Полицияның түсініктемесі
Костанай облысының ДП өкілдері оқиғаға байланысты мәлімдеме жасады.
Жүк көлігі жүргізушісі тексеруден өтті, алкогольдік масаң күйде болмаған. Қазіргі уақытта тексеру жүргізілуде, – деп хабарлады.
Қазақстанда ауыр жүк көліктерінің қатысуымен болатын апаттар жиі тіркеледі. Сарапшылардың айтуынша, мұндай жағдайларға көбіне:
жүргізушілердің шаршауы;
тежегіш жүйесінің ақаулары;
жолдың сапасы;
ауа райы себеп болуы мүмкін.