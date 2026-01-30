Қосшыдағы 10 жасар қыздың өлімі: Дәрігерлер себебін әлі анықтай алмай отыр

Қосшы қаласында 10 жастағы қыз баланың өлімі тіркелді. Бала анасының қолында жедел жәрдем көлігіне жеткізілген, бірақ биологиялық өлім диагнозы қойылды. Медициналық қызмет себебін әлі анықтай алмай отыр. Тергеу шаралары жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қоңырау 4-ші санат бойынша қабылданған
2026 жылғы 29 қаңтарда Қосшы қаласында сағат 16:18-де №152 жедел жәрдем қызметіне шақыру түсті. Шақыру мазмұны: «бас ауруы, жүрек айну». Шақыру жасаған адамның айтуынша, жарақат жоқ, дене температурасы көтерілмеген, құрысулар болмаған.
Өміріне қауіп төнген белгілер болмағандықтан, шақыру 4-ші санаттағы жеделдікпен жіберілген. Шақыру 16:34-те қабылданып, сол уақытта мобильді бригаданың қызметіне беріліп, 16:35-те жолға шыққан. Бригада 16:37-де оқиға орнына келген.
Кейіннен жағдайдың нашарлағаны туралы қайталап қоңырау түскен, сондықтан шақыру 2-ші санатқа қайта тіркеліп, №4 бригадаға тапсырылған.
Баланың бұрынғы ауруы туралы
Медициналық басшылардың хабарлауынша, анасының айтуынша, 10 жастағы бала бронхиалды астма ауруымен ауырған.
Бригада келгенде, бала анасы мен әпкесінің қолында жедел жәрдем көлігінен жеткізілген. Бұл жағдайда бригада дереу жағдайға сай реанимациялық шараларды өткізген.
Диагноз: биологиялық өлім, себебі белгісіз
Көрсетілген медициналық шараларға қарамастан, қаралған кезде диагноз: бригада келмей тұрып биологиялық өлім болып табылды. Өлімнің нақты себебі әлі белгісіз деп хабарланды.
Тергеу шаралары
Бұған дейін хабарланғандай, Қосшыдағы мектепте 10 жастағы қыз баланың өліміне қатысты тергеу шаралары жүргізілуде.
Еске салсақ, Ақмола облысының Қосшы қаласында қоғамдық мәдени-спорт кешенінде өткен сабақ кезінде 10 жастағы қыз бала көз жұмды.