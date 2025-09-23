"Қошқар-Ата" аумағына 1 млн түп сексеуіл көшеті отырғызылады

Маңғыстау облысында "Қошқар-Ата" қалдық қоймасын қалпына келтіру жұмыстары басталды. Қазан айынан бастап 640 гектар жерге 1 млн түп сексеуіл көшеті отырғызылып, заманауи суару жүйесі орнатылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазіргі таңда қойма аумағын темір қоршаумен қоршау жұмыстары жүргізілуде. Жоба Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы аясында іске асырылуда.
Облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай қоймаға арнайы барып, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты.
2024 жылғы зерттеу нәтижесінде қойма аумағында радиоактивті ластану шекті деңгейден аспайтыны анықталып, биологиялық рекультивация жұмыстары ұсынылған болатын. Осы негізде 12025-2026 жылдарға арналған жасыл қорғау аймағын құру жобасы1 әзірленді.
Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, жоба өңір экологиясын жақсартуға, халық денсаулығына әсер ететін факторларды азайтуға, сондай-ақ қалдық қоймасының ұзақ мерзімді экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Іс-шара барысында өңір басшысына жобаның жүзеге асырылу барысы мен алдағы жоспарлар таныстырылды.
Әкімнің айтуынша, бұл бастама өңір үшін стратегиялық маңызға ие.
Қошқар-Ата қалдық қоймасы – халық арасында көптен бері алаңдаушылық туғызып келе жатқан мәселе. Бүгінгі басталған жұмыстар – экологияны сауықтыруға бағытталған маңызды қадам. Біз бұл істі жүйелі әрі ашық түрде жүзеге асыруға мүдделіміз. Жоба Мемлекет басшысының бақылауында тұр. 2026 жылдың аяғына дейін аяқталу қажет, – деді Нұрдәулет Қилыбай.