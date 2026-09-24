Қос азаматтық: ШҚО-да 38 адам жауапқа тартылды

Көші-қон қызметінің мәліметінше, осы кезеңде 620-дан астам адамның Қазақстан азаматтығын жоғалтқаны ресми түрде тіркелген. Анықталған жағдайлардың басым бөлігі көрші мемлекеттердің азаматтығын алған адамдарға қатысты.
Мәселен, Алтай ауданының 21 жастағы тұрғыны басқа мемлекеттің азаматтығын алғанымен, бұл туралы уақтылы құзырлы органдарға хабарламаған. Тексеру барысында оның құжаттары тәркіленіп, Қазақстан азаматтығының жойылғаны ресми тіркелді.
Полиция өзге мемлекеттің азаматтығын алған жағдайда бұл туралы көші-қон қызметіне уақтылы хабарлау қажет екенін ескертті.