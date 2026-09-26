Қорғаныс министрі қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасыларымен кездесті
Кездесулер ауыр қайғы мен аза тұту жағдайында өтті.
26 Қыркүйек 2026, 12:13
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