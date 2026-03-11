Қолайсыз ауа райы: Ақтөбе облысында жол жабылды

Жолды 2026 жылғы 12 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

"ҚазАвтоЖол" Ақтөбе облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 11 наурыз сағат 22:30-да ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар "РФ шекарасы – Мартүк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 1153-1240 шақырым аралығы (Ырғыз ауылынан – Қызылорда облысының шекарасына дейін) учаскесінде жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі, – деп жазылған хабарламада. 

Жолды 2026 жылғы 12 наурыз сағат 09:00-де ашу жоспарланған. 

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

