АҚШ пен Иран соғысты тоқтату жөніндегі келісімге келді
Келісім аясында Иран бірнеше ай бойы іс жүзінде жабық болған Ормуз бұғазын қайта ашуға келісті.
АҚШ пен Иран соғысты тоқтату, Иранға қатысты америкалық блокаданы алып тастау және Ормуз бұғазын қайта ашу туралы келісімге келді. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлады.
АҚШ президенті Дональд Трамп келісімнің жасалғанын өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жариялады. Оның айтуынша, құжатқа ресми түрде 19 маусым күні Швейцарияда қол қойылады деп жоспарланып отыр.
Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф те келісімнің жасалғанын растады. Оның мәлімдеуінше, құжат барлық бағыттағы, соның ішінде Ливандағы әскери қимылдарды толық тоқтатуды көздейді.
Келісім аясында Иран бірнеше ай бойы іс жүзінде жабық болған Ормуз бұғазын қайта ашуға келісті. Өз кезегінде АҚШ Иран порттарына қатысты енгізілген блокаданы алып тастамақ. Сарапшылардың пікірінше, бұл әлемдік мұнай нарығындағы жағдайды тұрақтандырып, энергия тасымалдаушылар бағасының төмендеуіне ықпал етуі мүмкін.
Келісім туралы ақпарат тарағаннан кейін мұнай бағасы төмендей бастады. Brent маркалы мұнай фьючерстері 4 пайызға арзандаса, америкалық WTI мұнайының бағасы 4,6 пайызға төмендеді.
Иран Сыртқы істер министрінің орынбасары Казем Гарибабадидің айтуынша, алдағы 60 күн ішінде тараптар санкцияларды жеңілдету және Иранның ядролық бағдарламасына қатысты кең ауқымды келіссөздер жүргізеді.
Алдын ала мәліметтер бойынша, АҚШ Иранның шамамен 25 миллиард доллар көлеміндегі мұздатылған активтерін босатуға келіскен. Ал Тегеран ядролық қару жасамауға және жоғары байытылған уран қорына қатысты шектеулерді талқылауға дайын екенін білдірген.
Reuters мәліметінше, тараптар қол жеткізілген уағдаластықтарды тұрақты бейбіт келісімге айналдыру бағытындағы жұмысты жалғастырады.
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